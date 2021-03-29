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У Харкові чоловік з балкону влаштував стрілянину

Новость на русском → Харків, Понеділок 29 березня 2021 21:27
У Харкові чоловік з балкону влаштував стрілянину Фото: у Харкові чоловік з балкону влаштував стрілянину (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 29 березня, у Харкові чоловік на балконі однієї з багатоповерхівок влаштував стрілянину. У результаті інциденту ніхто не постраждав, а правопорушника затримала правоохоронці.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, інцидент стався близько 17:20 в одній з багатоповерхівок по проспекту Тракторобудівників. Тоді 30-річний чоловік на балконі за місцем мешкання зробив декілька пострілів вгору зі стартового пістолета. Пізніше порушник пояснив, що у такий спосіб він вирішив розважитися.

Також у відомстві зазначають, що чоловік був у стані алкогольного сп"яніння.

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень територіального підрозділу поліції, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі на проспекті Соборному нетверезий житель міста влаштував стрілянину. По приїзду правоохоронці затримали стрілка та вилучили у нього зброю.

Також РБК-Україна писало, що у Вінницькій області на святкуванні дня народження чоловік влаштував стрілянину з автомата. В результаті були пошкоджені лінії електропередач та знеструмлено майже ціле селище.

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