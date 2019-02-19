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У Харкові мінували метро і суд

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 21:52
У Харкові мінували метро і суд
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Вибухівку на станції метро "Армійська" досі шукають

У Харкові сьогодні, 19 лютого, невідомі повідомили про мінування будівлі суду та станції метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Харківської області

Як зазначається близько 16:00 надійшло повідомлення про нібито замінування будівлі Харківського апеляційного суду, розташованого на майдані Героїв Небесної Сотні.

Експерти оглянули 22 тисячі кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 461 громадянина. Жодних вибухових речовин не виявлено.

Крім того, о 18:05 до поліції повідомили про те, що на станції метро "Армійська" закладено вибухівку.

На місці події працюють працівники відділу поліції у метрополітені та фахівці вибухотехнічного управління. Станція зачинена на вхід та вихід громадян. Перевірка триває.

РБК-Україна писало, що у Києві Вища рада правосуддя сьогодні, 19 лютого, тимчасово припинила роботу через повідомлення про мінування

Нагадаємо, вчора, 18 лютого, до поліції надійшло повідомленя про мінування у Києві станцій метро "Золоті ворота", "Театральна", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого" та "Палац Спорту". Їхню роботу призупинили на час перевірки повідомлення. Однак вибухотехніки після перевірки жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

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