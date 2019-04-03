У Харкові ліквідували конвертцентр з обігом у 240 млн гривень

У Харкові правоохоронці ліквідували потужний конвертаційний центр з обігом коштів на суму понад 240 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Як зазначається, прокуратура здійснюєть процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.

Під час досудового розслідування встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Донецької, Луганської, Харківської та інших областей послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку.

У злочинній схемі організатори використовували низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти нібито за надані послуги з вантажних перевезень. Вказані кошти у подальшому перераховувалися на платіжні банківські картки, знімалися готівкою та поверталися вигодонабувачам за винагороду у розмірі 10-15% від проконвертованої суми. Таким чином протягом 2018-2019 років проконвертовано більше 240 млн гривень.

Фото: вилучені кошти (don.gp.gov.ua)

За результатами проведених санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та місцями проживання фігурантів у Харкові вилучено реєстраційні документи, печатки та первинні фінансово-господарські документи задіяних компаній, готівкові кошти у сумі 153,5 тис. гривень, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші докази незаконної діяльності. Наразі досудове розслідування триває.

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру зі щорічним обігом у 50 млн гривень.