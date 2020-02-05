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У Харкові госпіталізували студентів із Китаю з підозрою на коронавірус

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 14:24
У Харкові госпіталізували студентів із Китаю з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (УНІАН)

Коронавірус у студентів з Китаю не підтвердився

У Харкові через підозр на коронавірус госпіталізували шістьох студентів з Китаю. Про це повідомляє видання KHARKIV Today.

Повідомляється, що студентів госпіталізували в Харківську обласну інфекційну лікарню. Вони знаходяться в спеціальних боксах, за ними ведеться посилене спостереження. Також повідомляється, що коронавірус у них не підтвердився, проте передбачається, що вони могли контактувати з носіями.

За словами медиків, тільки один з госпіталізованих був в Ухані. Більшість з них навчаються в ХАІ і живуть в гуртожитках. Очікується, що найближчим часом їх випишуть.

Нагадаємо, раніше Моз оприлюднив нові дані про поширення коронавіруса. Зокрема, в світі станом на ранок 5 лютого 2020 року до 493 зросло число летальних результатів.

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відмовилася визнати початок пандемії коронавіруса. Ситуація з його поширенням говорить не про пандемію, а про епідемії з множинними вогнищами.

Британські вчені заявили, що вдалося досягти значного прориву в пошуку вакцини від коронавіруса, скоротивши необхідний на це час з двох-трьох років до 14 днів.

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