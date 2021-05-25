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У Харкові горіла будівля на території ракетно-космічного підприємства

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Харків, Вівторок 25 травня 2021 21:34
У Харкові горіла будівля на території ракетно-космічного підприємства Фото: пожежа у виробничій будівлі ДП Комунар у Харкові (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 25 травня в одній з виробничих будівель приватного підприємства, розташованого на території ДНВП "Комунар" у Харкові сталася пожежа. Його загасили через дві години після прибуття рятувальників. Жертв і постраждалих немає.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що вогонь охопив четвертий поверх виробничої будівлі. Прибулі на місце пожежі рятувальники локалізували загоряння на площі 150 квадратних метрів. Через дві години він був повністю погашений.

З палаючої будівлі врятовано одну людину. Жертв і постраждалих в результаті події немає. Для ліквідації пожежі залучалися 70 осіб та 17 одиниць техніки.

Державне науково-виробниче підприємство (ДНПП) "Комунар" спеціалізується на випуску систем управління ракетоносіїв і космічних об'єктів. Розташоване в Харкові.

Фото: пожежа у виробничій будівлі ДП Комунар у Харкові (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, вранці 22 травня в ДСНС надійшла інформація, що у Святошинському районі Києва, по вул.Берковецькій в десятиповерховій адміністративній будівлі, яка належить ТЦ "Епіцентр", на десятому поверсі виникла пожежа. Жертв і постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що в Києві в ніч на 21 травня загорівся ресторан. Заклад громадського харчування під назвою "Кара-кум" знаходиться на вулиці Срібнокільській на Позняках.

Також в цей день у Києві прямо під час руху загорівся автомобіль Ford. Очевидці розповіли, що спочатку було чути хлопок, а потім передню частину авто різко охопило полум'ям.

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