У Харкові горіла багатоповерхівка, є жертви

У Харкові ввечері 10 квітня сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

За даними рятувальників, вчора близько 21 години у Шевченківському районі міста сталася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. По прибуттю рятувальники встановили, що горить квартира на 7-му поверсі будинку на площі близько 30 кв. метрів.

"З задимленого помешкання рятувальники винесли на свіже повітря жінку, її вік та особисті дані наразі встановлюються. Також під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб (їх вік та особисті дані встановлюються)", - розповіли в ДСНС.

Зазначається, що о 21:25 рятувальникам вдалося локалізувати пожежа, а о 23:28 вона була повністю ліквідована. Причина загоряння наразі встановлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 10 квітня у Дніпрі сталася масштабна пожежа на підприємстві з заготівлі металів. Вогнем було пошкоджено приміщення загальною площею 1000 квадратних метрів. Пожежу гасили понад 5 годин.