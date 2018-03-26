У Харкові горів торговий центр

Фото: пожежа в торговому центрі (ГУ ДСНС України у Харківській області)
В одному з торгових центрів Харкова сталася пожежа в електрощитовій
У Харкові через замикання в електромережах сталася пожежа в дев'ятиповерховому торговому центрі "Будинок торгівлі центральний". Про це повідомляє прес-центр Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, повідомляється, що 26 березня о 10:38 в службу порятунку "101" Харкова надійшло повідомлення про пожежу в дев'ятиповерховому торговому центрі "Будинок торгівлі центральний", який знаходиться на вулиці "Суздальські ряди".
На місце події було направлено чотири оперативних пожежно-рятувальних відділення, автодрабина та спеціальний рятувальний автомобіль. Прибулі на місце події рятувальники встановили, що в торговому закладі на сходах 2-го поверху горіли силові кабелі на площі 2 кв.м., а також електрощитова в підвалі на площі 3 кв.м.
В результаті пожежі було зафіксовано сильне задимлення. Адміністрації закладу вдалося вивести більшість відвідувачів і працівників на свіже повітря до прибуття рятувальників, але деякі все ж залишився на верхніх поверхах будівлі. Через дим люди втратили орієнтацію, не могли самостійно знайти вихід і задихалися.
З огляду на небезпеку отруєння людей продуктами горіння, рятувальники вивели з приміщення 31 людини. Пожежу ліквідували за допомогою вогнегасників об 11:07.
Завдяки оперативним діям рятувальників і адміністрації торгового центру вдалося уникнути загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Росії, в Кемерово сталася пожежа, в якій загинуло 64 людини.
Пожежа в торговому центрі почалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив декілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилися.