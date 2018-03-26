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В Харькове горел торговый центр

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 15:46
Фото: пожар в торговом центре (ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области)
Фото: пожар в торговом центре (ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области)

В одном из торговых центров Харькова произошел пожар в электрощитовой

В Харькове, из-за замыкания в электросетях, произошел пожар в девятиэтажном торговом центре "Дом торговли центральный". Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сообщается, что 26 марта в 10:38 в службу спасения "101" Харькова поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном торговом центре "Дом торговли центральный", который находится на улице "Суздальские ряды".

На место происшествия были направлены четыре оперативных пожарно-спасательных отделения, автолестница и специальный спасательный автомобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в торговом заведении на лестнице 2-го этажа горели силовые кабели на площади 2 кв.м., а также электрощитовая в подвале на площади 3 кв.м.

В результате пожара было зафиксировано сильное задымление. Администрации заведения удалось вывести большинство посетителей и работников на свежий воздух до прибытия спасателей, но некоторые все же остался на верхних этажах здания. Из-за дыма люди потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались.

Учитывая опасность отравления людей продуктами горения, спасатели вывели из помещения 31 человека. Пожар ликвидировали с помощью огнетушителей в 11:07.

Благодаря оперативным действиям спасателей и администрации торгового центра удалось избежать погибших и пострадавших.

Напомним, как сообщалось ранее, в России, в Кемерово произошел пожар, в котором погибло 64 человека. Пожар в торговом центре начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.

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Теги публикации: Харьков, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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