RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Харкові декана університету затримали на хабарі в 15 тисяч доларів

Автор: РБК-Україна

Правоохоронці викрили на отриманні хабара декана факультету одного з вузів Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що за сприяння у вступі до аспірантури одного з національних наукових центрів декан вимагав 15 тисяч доларів.

"При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити-7,5 тисяч доларів надати в найкоротші терміни перед вступом, а решта-безпосередньо перед захистом дисертації", - повідомили в офісі генпрокурора.

Декана факультету затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 4 тисяч доларів.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, що в Кіровоградській області трьох депутатів підозрюють у вимаганні грошей від громадян і підприємців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківкоррупция