У Харкові посадовці незаконно здавали в оренду нерухомість "Укроборонпрому"

Правоохоронці викрили та блокували схему незаконної оренди нерухомості державного концерну "Укроборонпром" в Харкові. Незаконну діяльність організували посадовці одного з держпідприємств, яке входить до складу держконцерну.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У травні минулого року посадовці здали в оренду виробничі приміщення заводу та відкритий майданчик загальною площею понад 1000 квадратних метрів. Ще майже 700 квадратних метрів здали в оренду без документального оформлення. Такі дії посадовців завдали державі збитків на майже 1 млн гривень.

"Договір оренди мав бути обов’язково погоджений з Фондом державного майна для визначення її реальної вартості. До державного бюджету мало надходити 30% від суми", - пояснили в СБУ.

Зараз вирішується питання про оголошення фігурантам підозри за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Нагадаємо, минулого тижня глава "Укроборонпрому" запустив процес корпоратизації державного концерну. Підготовка до корпоратизації, як очікується, триватиме кілька місяців.

Як писало РБК-Україна, ліквідація держконцерну "Укроборонпром" може тривати до червня 2021 року. На базі держконцерну створять новий оборонний холдинг у формі акціонерного товариства.