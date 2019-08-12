У Харкові лікар торгував рецептами на наркотики

У Харкові звинувачують лікаря-нарколога, який торгував рецептами на наркотики і психотропні речовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву прокуратуру.

Зазначається, що прокуратура направила у Московський районний суд Харкова обвинувальний акт стосовно завідувача структурного підрозділу одного з приватних медичних центрів.

"Протягом лютого-березня цього року медпрацівник незаконно видавав рецептурні бланки особам, які не мали підстав на отримання наркотичних ліків. При цьому лікар не проводив огляд таких пацієнтів і навіть не переконався у тому, що їм можна вживати такі препарати", - йдеться у повідомленні.

Також за один незаконний рецепт лікар одержував у середньому 400-500 гривень. У цілому правоохоронці задокументували 101 "угоду".

34-річному лікарю-наркологу інкримінується торгівля рецептами на спеціальні (наркотичні) лікарські засоби (ч. 1, 2 ст. 319 Кримінального кодексу України).

Незаконний "бізнес" медпрацівника викрили у кінці березня цього року. Під час обшуків на його робочому місці виявили та вилучили медичну документацію, незаповнені рецептурні бланки, копії вже виданих рецептів, які підтверджують незаконну діяльність лікаря.

Якщо вина чоловіка буде доведена у суді, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: вилучені рецепти (khar.gp.gov.ua)

Нагадаємо, головного державного ревізора-інспектора відділу якості аудиту Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області затримали за збут і контрабанду сильнодіючих лікарських засобів.

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