Харків'ян закликали не користуватися наземним транспортом зранку: в чому причина

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"Тиждень показав, що тепер агресор не робить навіть вигляду, що стріляє по військових об'єктах. З першого дня стріляли саме по нам, мирним жителям Харкова. Житлові будинки, ринки, торгові центри, школи, спортивні комплекси, університети та ін. Але найстрашніше - зупинки громадського транспорту. Саме туди окупант бив вранці середи та четверга", - пише Терехов.

За словами мера, внаслідок удару в четвер загинули троє людей, ще 23 людини отримали поранення. В середу - троє поранених й троє загиблих, серед яких 13-річний хлопчик.

"Побудуйте свій графік пересування містом таким чином, щоб мінімізувати ранкові поїздки наземним транспортом. Найчастіше користуйтеся метрополітеном - на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування", - додає мер.