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Харків тричі за добу обстріляли з артилерії та РСЗВ

Фото: Харків тричі за добу обстріляли з артилерії та РСЗВ (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти за минулу добу тричі обстріляли Харків. Ворог завдавав удари з артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"За добу росіяни завдали по Харкову 3 обстріли із артилерії, та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту. За добу 1 людина постраждала у Балаклійському районі", - написав Синєгубов.

Він також повідомив, що рятувальники Харківської області ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли: Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському, та Чугуївському районах.

"Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова. Але не варто втрачати пильність. Буквально кілька годин тому окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, житловий масив Салтівка у Харкові зараз під масованими обстрілами російських окупантів. Тому жителів північних та східних районів міста просять не виходити з укриттів протягом дня.

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ХарківВійна Росії проти України