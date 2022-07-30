Харків постійно піддається обстрілам: названо найактивніші періоди атак

Він зазначив, що найчастіше росіяни обстрілюють школи і дитячі садки.

Окрім цього, Тишомко зазначив, що безперервні обстріли продовжуються у Золочівській, Дергачівській, Лиманській громадах.

Також обстрілюються Вовчанський і Чугуєвський напрямки. Останні два тижні піддаються артилерійським обстрілам напрямки Барвінково, Балаклії та Ізюму.

"Тобто фактично з трьох сторін міста і області тривають активні бойові дії і обстріли", - сказав він.

До того ж, Тимошко сказав, що декілька днів тому було затримано особу, що з 2019 року є активним агентом ФСБ Росії. Він наводив ворожу артилерії на об'єкти інфраструктури. Поліція доведела, що в результаті цих обстрілів були жертви.