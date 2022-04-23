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Харків знову обстріляли: серед поранених мирна мешканка та троє поліцейських

Фото: У Харкові через обстріл пошкоджено торговий центр та житлові будинки поблизу (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: RBC.UA

Сьогодні, 23 квітня внаслідок обстрілу Київського району Харкова поранення отримала 62-річна жінка. Пошкоджено торговий центр та житлові будинки поблизу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як зазначається, коли на місце обстрілу приїхали поліцейські, вони почали допомагати з транспортуванням пораненої жінки. Проте російські окупанти відкрили повторний вогонь по вказаній місцевості.

Внаслідок цього трьох правоохоронців поранено.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, пошкоджено два житлові будинки та військовий об'єкт. Наразі відомо про п'ятьох загиблих.

Крім того, російська армія 23 квітня завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. В результаті дій окупантів пошкоджена газова труба.

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