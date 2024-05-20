На Харьковском направлении почти вдвое уменьшилось количество боев, - Генштаб

В военном командовании обнародовали данные об оперативной информации по состоянию на 22:30 20 мая.

Атаки врага

С начала суток произошло 95 боевых столкновений, противник нанес 5 ракетных (с применением 6 ракет), 39 авиационных ударов (сбросил 40 КАБов) и 309 ударов дронами-камикадзе, также осуществил 2910 обстрелов позиций Сил обороны Украины с использованием различных типов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении количество боеприкосновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое. Сегодня оккупанты предприняли 5 попыток прорвать оборону ВСУ в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои продолжаются на трех локациях.

"Ситуация контролируемая. Наши воины в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются меры по усилению устойчивости обороны", - отметили в Генштабе.

Также сообщается, что 20 мая на Харьковском направлении захватчики потеряли 26 человек убитыми и ранеными и 15 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении количество попыток оккупантов идти вперед увеличилось до 13. Бои продолжаются в районах сел Синьковка и Стельмаховка. В ходе боев потери позиций и территорий не допущены.

На Северском направлении отбиты три атаки захватчиков. Идет еще один бой в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении количество боеприкосновений составляет 13. Одно еще продолжается возле Андреевки.

"Ситуация напряженная, но контролируемая. Враг несет потери - 190 человек безвозвратно и санитарными и 12 единиц военной техники. Также, взлетели в воздух три состава: два с боеприпасами и один - с горюче-смазочными материалами", - рассказали в Генштабе.

На Покровском направлении с начала суток отражены 25 наступательных и штурмовых действий врага. Еще 7 боеприкосновений продолжаются.

Силы обороны принимают меры по удержанию определенных рубежей и проводят перегруппировку на отдельных участках. Общие потери противника уточняются, но уже известно о почти 400 ликвидированных и раненых оккупантах с начала текущих суток.

В отчете Генштаба указывается, что Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении ситуация остается напряженной. Силы обороны отразили 8 вражеских атак. 3 боестолкновения еще продолжаются.

В районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага. На других участках подразделения ВСУ провели спланированные мероприятия на определенных командованием участках линии боевого столкновения.

На Времивском направлении 4 попытки противника продвинуться в направлении Старомайорского потерпели неудачу.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить Силы обороны из плацдармов на левобережье Днепра. Враг провел 4 атаки в направлении Олешковские пески - Крынки. В ходе боев потери позиций не допущены.

"На остальных направлениях ситуация в настоящее время без особых изменений", - говорится в отчете Генштаба.

На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты сегодня активных наступательных действий не проводили.

Удары ВСУ по оккупантам

Силы обороны наносят эффективное огневое поражение с целью перехвата инициативы на поле боя и истощения наступательного потенциала врага.

Так, силами ракетных войск и артиллерии ВСУ были поражены пункт управления, средство ПВО, артиллерийская система, состав боеприпасов и три других важных объекта врага.