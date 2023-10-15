В Харьковской и Николаевской области подростки подорвались на минах, есть жертвы

"В Баштанском районе Николаевской области погиб 14-летний мальчик. Его 12-летний товарищ травмирован", - сообщил министр.

По его данным, дети играли в поле, где ранее велись активные боевые действия.

Кроме того, Синегубов сообщил, что в Изюмском районе Харьковской области также подорвался подросток.

"Сегодня в с. Каменка Изюмского района на взрывоопасном предмете подорвался 14-летний мальчик", - сказал глава ОГА.

Он отметил, что сейчас парень находится в больнице и получает всю необходимую помощь.

Напомним, что идентичная ситуация сегодня произошла и в Черниговской области. Там в лесополосе подорвались двое местных жителей. Один из них погиб.

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;

не цеплять какие-либо подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Как рассказала министр экономики Юлия Свириденко, Украина предлагает союзникам брать под патронат отдельные направления разминирования в стране, чтобы ускорить очистку территории от взрывоопасных устройств.

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