Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили завладение 15,2 млн гривен при закупке Харьковской ОВА пищевых продуктов для гуманитарных нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в марте 2022 года руководитель аппарата Харьковской ОВА и директор частного общества заключили трехсторонний договор между администрацией, АО "Укрзализныця" и упомянутым ООО на поставку продовольственных товаров.

Указанная продукция покупалась по государственной программе для безвозмездной раздачи населению в прифронтовых областях и декупированных территориях.

В дальнейшем чиновник Харьковской ОВА в сговоре со должностными лицами ООО подделала документы о якобы получении 235 тонн продукции от поставщика, что стало основанием для перечисления на его счета "Укрзализныцей" более 15 млн гривен. Впрочем, оплаченную продукцию так и не поставили.

Как выяснило следствие, в декабре 2022 года участники схемы узнали о наличии у НАБУ уголовного производства по их деятельности. Во избежание разоблачения преступления должностная лицо Харьковской ОВА решает замаскировать невыдачу продуктов населению фактом их ответственного хранения. В конце концов, продукцию ОВА поставили и фактически возместили нанесенный ущерб.

Фото: в Харьковской ОВА разоблачили схему с закупкой "гуманитарки" на 15 млн гривен (nabu.gov.ua)

Среди подозреваемых:

руководитель аппарата Харьковской ОВА;

директор ООО и его заместитель;

директор регионального управления ООО.

Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Скандалы с закупками для ВСУ

Напомним, в прошлом году СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза по сравнению с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

На фоне скандала заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

Позже ГБР совместно с НАБУ сообщили новое подозрение бывшему заместителю министра обороны, а также и.о. директора департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами. Они при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на миллионы гривен. Речь идет о событиях 2020-2021 годов, когда Минобороны возглавлял Андрей Таран.