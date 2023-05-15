В Харьковской области задержали вражеских информаторов, которые собирали данные о Силах обороны

Отмечается, что злоумышленники знакомы друг с другом. Так, мужчина и женщина из Волчанска скрыто собирали данные о местах базирования и перемещении Сил обороны в приграничном районе.

Информаторы фиксировали последствия вражеских ракетно-артиллерийских обстрелов региона. Полученные данные передавали своему родственнику, проживающему в России.

Так, разведданные требовались россиянам для планирования и подготовки повторных воздушных ударов по украинским объектам.

СБУ установила местонахождение и задержала обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи. В ходе обысков у задержанных были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с врагом.

В настоящее время фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей.