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В Харьковской области вражеский дрон попал в авто

Иллюстративное фото: войска РФ обстреляли Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

В субботу, 27 апреля, русские войска обстреляли Харьковскую область. В результате атаки ранения получил мужчина, он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова.

Около 13:00 неподалеку от Волчанска вражеский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль.

"Ранение получил гражданский 52-летний водитель. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние - тяжелое", - говорится в сообщении.

 

 

Обстрелы Харьковской области

В последнее время россияне усиленно обстреливают Харьковскую область. 25 апреля армия РФ нанесла ракетные обстрелы вблизи железнодорожного вокзала в Балаклее, Харьковская область. По состоянию на 27 апреля известно о 13 пострадавших.

Напомним, в Харькове в ночь на 27 апреля, раздались взрывы из-за ракетных ударов российских оккупантов по городу.

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