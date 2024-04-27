В Харьковской области вражеский дрон попал в авто

Обстрелы Харьковской области

В последнее время россияне усиленно обстреливают Харьковскую область. 25 апреля армия РФ нанесла ракетные обстрелы вблизи железнодорожного вокзала в Балаклее, Харьковская область. По состоянию на 27 апреля известно о 13 пострадавших.

Напомним, в Харькове в ночь на 27 апреля, раздались взрывы из-за ракетных ударов российских оккупантов по городу.

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