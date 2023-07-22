В Харьковской области гражданская подорвалась на взрывном устройстве

В Харьковской области 72-летняя женщина подорвалась на взрывном устройстве. Ее госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

"Минная опасность в Харьковской области остается высокой. Сегодня в городе Изюм 72-летняя женщина подорвалась на взрывном устройстве. Пострадавшую с травмой ноги доставили в больницу", - пишет пресс-служба ОГА.

Минная опасность

Сейчас, в результате войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;

не трогать какие-либо подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.