В Харьковской области субсидию на электроэнергию повысили в 5 раз: детали решения Кабмина

Согласно решению, для граждан, фактически проживающих в Харьковской области, для расчета размера льготы или субсидии на оплату услуги по снабжению и распределению электрической энергии в течение неотапливаемого сезона 2024 года (в период с 1 мая 2024 по 30 сентября 2024 года) применяются социальные нормативы с применением коэффициента повышение 5.

При этом субсидия в неотапливаемом сезоне 2024 года на электроэнергию предоставляется при наличии договора между поставщиком и потребителем, независимо от фактического наличия/отсутствия услуги по независимым от потребителя или поставщика причинам.

Проблемы с электроэнергией в Харькове

Напомним, в марте в Харькове возникли серьезные проблемы с электроснабжением из-за обстрелов энергетических объектов. Это привело к масштабным отключениям электричества в городе и области. Город остался без света после обстрела 22 марта, и были введены графики.

С мая графики были расширены, и теперь отключения происходят не только днем, но и ночью.