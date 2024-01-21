В Днепре загорелся дом: погибли женщина и трое детей

В Днепре в ночь на 21 января загорелся дом. Погибли женщина и трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Возгорание в жилом доме произошло сегодня ночью. Горело домашнее имущество на площади 15 кв.м. Из задымленного дома огнеборцы вынесли невменяемую женщину и троих детей, которые тоже были без сознания", - говорится в сообщении.

После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть женщины, 1983 года рождения, мальчика, 2018 года рождения и двух девочек, 2017 и 2021 годов рождения.

Пожары с участием детей в Украине

Отметим, что в Украине время от времени происходят пожары с участием детей. Не редки случаи их смерти в огне. Недавно в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. Пострадали женщина и трое маленьких детей - двое мальчиков и девочка.

В начале декабря 2023 года в селе Вербовка Коростенского района Житомирской области произошел пожар в одном из жилых домов. Трое детей погибли.

А в середине декабря 2023 года в селе Гмырянка (Черниговская область) вспыхнул пожар в частном доме. В результате этого погибли мама и двое детей.