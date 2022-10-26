RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области началась эксгумация массового захоронения военных (фото)

Фото: В Харьковской области началась эксгумация массового захоронения военных (facebook.com/v.timoshko)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 26 октября, правоохранители приступили к эксгумации массового захоронения украинских военных в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко.

"Они погибли в апреле во время отступления. По свидетельствам местных жителей, россияне собирали тела в два грузовика. На кладбище сбросили в яму. Насыпью. Как дрова", - говорится в сообщении.

По словам полицейского, оккупанты не сделали никакой отметки, однако уже на Пасху местные жители самостоятельно поставили кресты и ухаживали за могилой как могли.

"Сегодня из-за ливня полиция смогла изъять только три тела. Всего там находится около 17 военнослужащих. Следственные действия продлятся несколько дней", - пояснил Тимошко.

Он добавил, что правоохранители обязательно установят имена защитников и обязательно похоронят их по-человечески.

Напомним, что в Харьковской области эксгумировали тела троих погибших, среди них ребенок.

Всего в Харьковской области эксгумировали более 600 тел погибших.

Отметим, что в Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение, из которого эксгумировали 447 тел. Большинство из них – женщины – 215 и 5 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна в Украине