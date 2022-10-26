В Харьковской области началась эксгумация массового захоронения военных (фото)

"Они погибли в апреле во время отступления. По свидетельствам местных жителей, россияне собирали тела в два грузовика. На кладбище сбросили в яму. Насыпью. Как дрова", - говорится в сообщении.

По словам полицейского, оккупанты не сделали никакой отметки, однако уже на Пасху местные жители самостоятельно поставили кресты и ухаживали за могилой как могли.

"Сегодня из-за ливня полиция смогла изъять только три тела. Всего там находится около 17 военнослужащих. Следственные действия продлятся несколько дней", - пояснил Тимошко.

Он добавил, что правоохранители обязательно установят имена защитников и обязательно похоронят их по-человечески.