В Харьковской области началась эксгумация массового захоронения военных (фото)

В среду, 26 октября, правоохранители приступили к эксгумации массового захоронения украинских военных в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко.
"Они погибли в апреле во время отступления. По свидетельствам местных жителей, россияне собирали тела в два грузовика. На кладбище сбросили в яму. Насыпью. Как дрова", - говорится в сообщении.
По словам полицейского, оккупанты не сделали никакой отметки, однако уже на Пасху местные жители самостоятельно поставили кресты и ухаживали за могилой как могли.
"Сегодня из-за ливня полиция смогла изъять только три тела. Всего там находится около 17 военнослужащих. Следственные действия продлятся несколько дней", - пояснил Тимошко.
Он добавил, что правоохранители обязательно установят имена защитников и обязательно похоронят их по-человечески.
Напомним, что в Харьковской области эксгумировали тела троих погибших, среди них ребенок.
Всего в Харьковской области эксгумировали более 600 тел погибших.
Отметим, что в Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение, из которого эксгумировали 447 тел. Большинство из них – женщины – 215 и 5 детей.
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