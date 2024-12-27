В Харьковской области проводят обыски у сотрудников ТЦК и ВВК: что известно

В Харьковской области правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовали работники РТЦК и ВЛК. В ходе расследования было проведено 39 обысков у фигурантов дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

Следствие установило, что фигуранты длительное время сознательно вносили ложные данные в военно-учетные документы, признавая "непригодными" или "ограниченно годными" к службе тех, кто не имел на это законных оснований.

Кроме этого, как сообщил Болвинов, организаторы схемы за деньги помогали мужчинам незаконно пересекать государственную границу, а также мухлевали с заработными платами.

По его словам, эти выплаты получали лица, которые фактически не проходили службу. Также он добавил, что за взятки злоумышленники "решали вопрос" по мобилизации транспорта, предназначенного для использования на передовой.

Болвинов сообщил, что в ходе обысков у фигурантов были изъяты деньги, имущество, военно-учетные и медицинские документы. На изъятое имущество наложены аресты. Сейчас продолжается изучение документации и допросы фигурантов.

Он отметил, что особое внимание правоохранителей уделено вопросу происхождению средств, которыми владеют подозреваемые. Каждая финансовая операция фигурантов проверяется для установления законности ее источников.

Известно, что расследование осуществляется под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона при оперативном сопровождении управления стратегических расследований области.

Фото: правоохранители проводят обыск (facebook.com Сергей Болвинов)

Добавим, что в Одессе собираются судить сотрудника ТЦК, который также помогал военнообязанным в уклонении от мобилизации. Уже известно, что злоумышленник заявил о готовности "реабилитироваться" в Вооруженных силах Украины.