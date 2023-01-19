В Харьковской области полицейские обнаружили мины и боеприпасы

Полиция обнаружила несколько десятков разных взрывоопасных предметов на деоккупированных территориях Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
Так, в селе Каменка Изюмского района правоохранители обнаружили 8 ручных гранат, 6 снарядов калибра 100 мм, 5 выстрелов от гранатометов и 2 мины. А в селе Сулиговка полицейские обнаружили 3 неразорванных боеприпаса.
В последнем населенном пункте правоохранители также установили место захоронения двух человек, погибших при обстреле. Их тела были эксгумированы, а личности погибших установлены.
Напомним, правоохранители провели осмотр деоккупированной части Николаевской области и обнаружили российские боеприпасы и технику армии РФ в одном из домовладений.
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