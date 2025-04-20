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В Харьковской области подорвался пожарный автомобиль: пострадали два человека

Фото: пожарный автомобиль после взрыва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 20 апреля, в Харьковской области во время тушения пожара подорвался пожарный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"В Балаклейском лесничестве во время тушения масштабного пожара на взрывоопасном предмете подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства. Пострадали двое лесников (острая реакция на стресс)", - говорится в сообщении.

 

Чрезвычайники уточнили, что пожар охватил 290 га хвойной подстилки и 20 га камыша. По состоянию на 17:00 огонь оставался на площади 30 га.

На месте происшествия работают 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, 8 пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства. Ликвидирован ли пожар окончательно, пока неизвестно.

Что известно

Напомним, что пожар вблизи Балаклеи продолжался больше суток. Сообщение о происшествии спасатели получили вчера, 19 апреля, в 11:51.

Помимо пожарных, на месте событий работали саперы ГСЧС, которые проверяли территорию на наличие взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасное передвижение пожарной техники.

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ПожарХарьков