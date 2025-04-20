В Харьковской области подорвался пожарный автомобиль: пострадали два человека

"В Балаклейском лесничестве во время тушения масштабного пожара на взрывоопасном предмете подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства. Пострадали двое лесников (острая реакция на стресс)", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники уточнили, что пожар охватил 290 га хвойной подстилки и 20 га камыша. По состоянию на 17:00 огонь оставался на площади 30 га.

На месте происшествия работают 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, 8 пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства. Ликвидирован ли пожар окончательно, пока неизвестно.