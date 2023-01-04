В Харьковской области во время разминирования погиб командир украинских саперов

Сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подорвался на мине в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По информации ГСЧС, инцидент произошел во время выполнения боевой задачи по разминированию освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области.
"В результате детонации боеприпаса погиб наш коллега Сергей Гоцуляк, подполковник службы гражданской защиты, начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области", - говорится в сообщении.
Как уточняет ГСЧС, командиру украинских саперов было всего 42 года.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что 12 декабря спасатели взорвались во время разминирования территории Донецкой области, трое из них погибли.
Кроме того, мы писали, что 18 декабря в Харьковской области на мине подорвался спасатель ГСЧС, пострадавший находится в больнице.
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