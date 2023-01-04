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В Харьковской области во время разминирования погиб командир украинских саперов

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Украина, Среда 04 января 2023 19:10
В Харьковской области во время разминирования погиб командир украинских саперов Фото: во время разминирования в Изюмском районе Харьковской области погиб спасатель (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подорвался на мине в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, инцидент произошел во время выполнения боевой задачи по разминированию освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области.

"В результате детонации боеприпаса погиб наш коллега Сергей Гоцуляк, подполковник службы гражданской защиты, начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области", - говорится в сообщении.

В Харьковской области во время разминирования погиб командир украинских саперов

Как уточняет ГСЧС, командиру украинских саперов было всего 42 года.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 12 декабря спасатели взорвались во время разминирования территории Донецкой области, трое из них погибли.

Кроме того, мы писали, что 18 декабря в Харьковской области на мине подорвался спасатель ГСЧС, пострадавший находится в больнице.

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ГСЧС пиротехники
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