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У Харківській області під час розмінування загинув командир українських саперів

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Україна, Середа 04 січня 2023 19:10
У Харківській області під час розмінування загинув командир українських саперів Фото: під час розмінування в Ізюмському районі Харківської області загинув рятувальник (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій підірвався на міні у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, інцидент стався під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області.

"Внаслідок детонації боєприпасу загинув наш колега Сергій Гоцуляк, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області", - йдеться у повідомленні.

У Харківській області під час розмінування загинув командир українських саперів

Як уточнює ДСНС, командиру українських саперів було лише 42 роки.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 12 грудня рятувальники підірвалися під час розмінування території Донецької області, троє з них загинули.

Крім того, ми писали, що 18 грудня у Харківській області на міні підірвався рятувальник ДСНС, постраждалий перебуває у лікарні.

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