У Харківській області під час розмінування загинув командир українських саперів

Співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій підірвався на міні у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, інцидент стався під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області.

"Внаслідок детонації боєприпасу загинув наш колега Сергій Гоцуляк, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області", - йдеться у повідомленні.

Як уточнює ДСНС, командиру українських саперів було лише 42 роки.