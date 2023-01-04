У Харківській області під час розмінування загинув командир українських саперів
Співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій підірвався на міні у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За інформацією ДСНС, інцидент стався під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області.
"Внаслідок детонації боєприпасу загинув наш колега Сергій Гоцуляк, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області", - йдеться у повідомленні.
Як уточнює ДСНС, командиру українських саперів було лише 42 роки.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 12 грудня рятувальники підірвалися під час розмінування території Донецької області, троє з них загинули.
Крім того, ми писали, що 18 грудня у Харківській області на міні підірвався рятувальник ДСНС, постраждалий перебуває у лікарні.
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