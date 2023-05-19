В Харьковской области пенсионер подорвался на неизвестном предмете

В четверг, 19 мая, в селе Снежковка Оскольского общества пенсионер подорвался на неизвестном предмете. В результате мужчина получил травмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Харьковской области.

По данным ведомства, 70-летний мужчина в своем огороде поднял с земли неизвестный предмет. Он взорвался в его руках. В результате взрыва мужчина остался без пальца.

В ГСЧС в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать осторожность, когда находите неизвестный предмет. Особенно это касается деоккупированных территорий.

"Несоблюдение правил безопасности может привести к непоправимым последствиям. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои. , или находившиеся во враждебной оккупации", - пишут в ГСЧС.

Ситуация с разминированием в Украине

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что для полной очистки территории Украины от российских мин может потребоваться более 30 лет и 5 тысяч специалистов.

Кроме этого почти ежедневно на деоккупированных территориях мирные жители и фермеры получают травмы или погибают в результате оставленной россиянами взрывчатки.

В Украине сейчас заминировано 174 тысяч квадратных километров территорий, что является наибольшим показателем в мире.

По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, для разминирования Украине необходимо более 40 млрд. долларов.