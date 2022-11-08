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В Харьковской области клирик в проповедях оправдывал оккупантов. Его ищут

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Харьков, Вторник 08 ноября 2022 14:37
В Харьковской области клирик в проповедях оправдывал оккупантов. Его ищут Фото: СБУ ищет клирика, работавшего на местного гауляйтера (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

В Харьковской области разоблачили настоятеля одного из храмов УПЦ МП, работавшего на местного гауляйтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Во время временной оккупации Купянского района он призвал местную религиозную общину поддержать захватчиков, а в своих "проповедях" оправдывал преступления агрессора", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в СБУ, он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и для этого лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым.

"Именно с ним представитель УПЦ МП согласовывал свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации ВСУ", - добавляют в спецслужбе.

Известно, что для проведения подрывной деятельности он привлек прихожанку из одного из местных селений, помогавшую ему распространять прокремлевскую пропаганду.

Однако во время освобождения района клирик со своей сообщницей бежали в РФ, где пытаются скрываться от правосудия. Обоим фигурантам сообщено о подозрении, они объявлены в розыск.

Ранее СБУ установила фермера-коллаборанта, который сотрудничал с российскими захватчиками в период временной оккупации части Киевской области. Он снабжал их продовольствием и передавал конфискованное у селян хозяйственное оборудование.

К тому же в Украине задержали корректировщика, который приводил российские ракеты по зданию СБУ в Николаеве.

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