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В Харьковской области электрик подорвался на взрывном устройстве

Иллюстративное фото: в Харьковской области электрик подорвался на взрывном устройстве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудник "Харьковоблэнерго" подорвался на взрывном устройстве возле села Новая Гусаровка Балаклейской территориальной громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он отметил, что 46-летний мужчина получил серьезную травму, его госпитализировали. Сейчас медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.

Синегубов напомнил, что минная опасность в Харьковской области остается очень высокой. Поэтому он призывает всех быть очень внимательными и осторожными.

Так, передвигаться нужно только проверенными путями, не выходить на обочину, не посещать леса, лесополосы и поля. А в случае обнаружения подозрительного предмета его нельзя трогать - следует сразу обращаться в ГСЧС.

Как сообщалось ранее, бригада энергетиков подорвалась на взрывном устройстве в Николаевской области.

Также недавно двое жителей Херсонской области подорвались на вражеской мине.

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