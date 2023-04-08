ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области эксгумировали тела двух человек, погибших в результате обстрела РФ

Новина українською →
Слобожанское, Суббота 08 апреля 2023 16:07
В Харьковской области эксгумировали тела двух человек, погибших в результате обстрела РФ Фото: В Харьковской области эксгумировали тела двух человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В поселке Слобожанское (Харьковская область) эксгумировали тела двух мужчин, в прошлом году погибших от обстрела окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Жители поселка Слобожанское Харьковского района в августе прошлого года попали под обстрел и от полученных телесных повреждений скончались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что родные похоронили 50 и 46-летних братьев во дворе домовладения.

Правоохранители эксгумировали тела мужчин, для установления причин смерти остатки погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что под Харьковом правоохранители обнаружили тело мужчины, который в прошлом году погиб от обстрелов военных РФ.

Правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрелов армии РФ в Изюмском районе Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация полиция Война в Украине харков
NEWS
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян