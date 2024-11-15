В Харьковской области девять населенных пунктов остались без света после удара РФ

Российские оккупанты нанесли авиаудар по высоковольтной линии в Харьковской области. Из-за этого девять населенных пунктов остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко в Telegram .

"По предварительной информации, электроснабжение будет возобновлено в воскресенье, 17 ноября (при наличии благоприятных условий безопасности)", - подчеркнул Задоренко.

С утра 14 ноября на месте работают специалисты. Энергетики прилагают максимальные усилия для устранения последствий атаки.

Он отметил, что после атаки россиян свет пропал в:

Удары россиян по энергетике

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Делали они это при помощи ракет, дронов и не только.

Последнее время массированных ракетных ударов по энергетике не было. Как предположил в комментарии YouTube-канала РБК-Украина авиационный эксперт Валерий Романенко, россияне вместо массированной атаки могут устроить локальный удар.

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