В Харьковской области девять населенных пунктов остались без света после удара РФ
Российские оккупанты нанесли авиаудар по высоковольтной линии в Харьковской области. Из-за этого девять населенных пунктов остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко в Telegram.
Он отметил, что после атаки россиян свет пропал в:
- Безруках;
- Слатино;
- Прудянке;
- Цуповке;
- Дубовке;
- Лобановке;
- Токаревке Второй;
- Новой Казачьей;
- Казачьей Лопани.
С утра 14 ноября на месте работают специалисты. Энергетики прилагают максимальные усилия для устранения последствий атаки.
"По предварительной информации, электроснабжение будет возобновлено в воскресенье, 17 ноября (при наличии благоприятных условий безопасности)", - подчеркнул Задоренко.
Удары россиян по энергетике
Напомним, российские оккупанты уже неоднократно атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Делали они это при помощи ракет, дронов и не только.
Последнее время массированных ракетных ударов по энергетике не было. Как предположил в комментарии YouTube-канала РБК-Украина авиационный эксперт Валерий Романенко, россияне вместо массированной атаки могут устроить локальный удар.
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