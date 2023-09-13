В Харьковской области депутат заправлял технику оккупантов: его задержала СБУ

По данным следствия, после захвата Купянского района депутат Шевченковского поселкового совета поддержал российских оккупантов за что получил от них "разрешение" на торговлю топливом.

Коллаборант захватил местную нефтебазу и сеть АЗС в Купянске и поселке Шевченково. Как сообщает СБУ, "клиентами" предателя были россияне, заправлявшие у него свою военную технику. Фигурант наладил поставки топлива из России, а с полученных доходов ежемесячно платил "ренту" в бюджет РФ.

После освобождения региона коллаборант остался в поселке и пытался "залечь на дно" во избежание наказания. Однако СБУ разоблачила предателя и задержала его.

Депутату объявили подозрение по ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно в Днепре и области обнаружили двух коллаборантов. Они публично поддерживали оккупантов, а также в соцсетях унижали украинцев.

Также Служба безопасности в Сумской области задержала агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны на северной границе Украины с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.