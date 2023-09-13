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В Харьковской области депутат заправлял технику оккупантов: его задержала СБУ

Фото: в Харьковской области задержали депутата-коллаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области разоблачили депутата-коллаборанта. Во время российской оккупации региона он заправлял технику захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, после захвата Купянского района депутат Шевченковского поселкового совета поддержал российских оккупантов за что получил от них "разрешение" на торговлю топливом.

Коллаборант захватил местную нефтебазу и сеть АЗС в Купянске и поселке Шевченково. Как сообщает СБУ, "клиентами" предателя были россияне, заправлявшие у него свою военную технику. Фигурант наладил поставки топлива из России, а с полученных доходов ежемесячно платил "ренту" в бюджет РФ.

После освобождения региона коллаборант остался в поселке и пытался "залечь на дно" во избежание наказания. Однако СБУ разоблачила предателя и задержала его.

Депутату объявили подозрение по ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно в Днепре и области обнаружили двух коллаборантов. Они публично поддерживали оккупантов, а также в соцсетях унижали украинцев.

Также Служба безопасности в Сумской области задержала агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны на северной границе Украины с Россией.

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