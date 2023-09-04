В Днепре и области обнаружили двух коллаборантов, которые унижали украинцев и поддерживали РФ

В Днепре и области правоохранители обнаружили двух людей, которые в социальных сетях унижали украинцев и поддерживали действия российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Детали дела

Подозреваемые во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины распространяли сообщения из пророссийских сообществ.

"В запрещенной социальной сети житель города Желтые Воды неоднократно под публикациями размещал комментарии с поддержкой действий вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.

А вот жительница Днепра, используя собственный аккаунт, распространяла материалы, направленные на унижение национальной чести и достоинства украинцев.

Правоохранители вручили им подозрения

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых была изъята компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Фото: Коллаборанты (gp.gov.ua)

Согласно выводам экспертизы, распространенные публикации и высказывания содержат публичные призывы к поддержке действий агрессора и разжиганию вражды.

Двум гражданам сообщено о подозрении в совершении следующих преступлений:

Коллаборационная деятельность;

Нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной и региональной принадлежности.

Украина продолжает выявлять агентов России

Сегодня сообщалось, что Служба безопасности в Сумской области задержала агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны на северной границе Украины с Россией.

Также украинские военные задержали боевика так называемой "ДНР" во время освобождения села Урожайное Донецкой области. Ему грозит 15 лет тюрьмы.