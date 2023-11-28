В Харьковской области мужчина облил детей бензином и подпалил: его задержали (видео)

"Видео с камер наблюдения шокирует - взрослый мужчина пристает к компании подростков в магазине, а затем выливает на них горючую жидкость и поджигает. К счастью дети успели сбежать", - написал Болвинов.

Он уточнил, что четверо девочек и парень сидели за столом, когда к ним подошел местный безработный. Самой младшей потерпевшей одиннадцать лет, а самому старшему - семнадцать.

Как отметил Болвинов, дети не пострадали - их одежда чудом не загорелась. После инцидента потерпевших отвезли в больницу для дополнительного осмотра.

По его словам, у полиции есть информация о том, что подозреваемый был в нетрезвом состоянии.

Причины нападения пока неизвестны. Действия мужчины квалифицировали как покушение на убийство двух или больше лиц, в том числе малолетних детей.

Напомним, ранее стало известно, что под Киевом приемная мать избивала ребенка. Для этого она использовала хромированную трубу.

Инцидент произошел в одном из детских домов семейного типа в Киевской области.