В Харьковской области частично перекроют несколько трасс из-за снегопада: список

В Харьковской области из-за сильного снегопада и гололеда частично перекроют несколько трасс международного и национального значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор .

Ограничения вступают в силу сегодня, 8 декабря, в 19:00 и продлятся до 08:00 завтра, 9 декабря. Для пассажирского и грузового транспорта общей массой свыше 10 тонн ограничение движения будет действовать на два часа дольше – до 10 утра.

Ранее мы писали, что водителей в Днепре призвали как можно быстрее убрать свои автомобили с улиц. Это нужно для того, чтобы не препятствовать работе спецтехники, ликвидирующей последствия непогоды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.