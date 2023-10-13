В Харьковской области бензовоз подорвался на противотанковой мине, есть погибший

В Харьковской области, возле села Яворское, на противотанковой мине подорвался автомобиль-бензовоз. Водитель транспорта погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
"Вражеская мина унесла жизнь еще одного гражданского жителя Харьковской области. Сегодня, около 11:00, возле села Яворское на вражеской противотанковой мине подорвался автомобиль-бензовоз", - пишет Синегубов.
По словам главы ОГА, сейчас экстренные службы продолжают работу на месте взрыва.
Минная опасность
Напомним, что в результате войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
Как рассказала министр экономики Юлия Свириденко, Украина предлагает союзникам брать под патронат отдельные направления разминирования в стране, чтобы ускорить очистку территории от взрывоопасных устройств.
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