В Харьковской области автомобиль подорвался на взрывчатке: погибла женщина

"Сегодня около 12:00 вблизи сел Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми", - сообщил Синегубов.

Отмечается, что от полученных травм 37-летняя женщина погибла на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12-ти и 15-ти лет и 12-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы, медики борются за их жизнь.

Заминированные территории Украины

Следует заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно наталкиваются на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования треть от общей площади Украины.

Спасатели призывают украинцев не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д. Это может быть смертельно опасно.

Разминирование Украины

Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.