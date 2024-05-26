Харьковское направление стабилизировалось, Украина сдержала импульс РФ, - разведка Британии

Как говорится в сводке, россияне продолжают атаковать Волчанск, ВСУ отбивают большинство атаки.

В разведке добавляют, что россияне, вероятно, контролируют село Бугроватка на севере Харьковской области и пытаются установить контроль над соседней переправой через реку Северский Донец. Это грозит флангу и тылу украинских сил, которые обороняются в самом Волчанске.

Также российская армия атакует в направлении села Липцы, но существенного прогресса нет.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупационные войска якобы хотят создать "буферную зону" на севере Харьковской области. Британская разведка считает, что россияне не имеют успеха.

"Северный харьковский фронт, вероятно, стабилизировался, а российский территориальный контроль фрагментирован и не объединен. Успех России на этой оси будет ограничен в течение следующей недели, поскольку первоначальный импульс России был сдержан украинским сопротивлением", - заявили в разведке.