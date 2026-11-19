Харьков наработал систему гражданской защиты, которая позволяет определять места попадания примерно за 30 секунд и координировать работу экстренных и коммунальных служб. Этот опыт будет целесообразным для других украинских громад.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в интервью "Главком".

По его словам, опыт Харькова в сфере гражданской защиты, в частности работу Ситуационного центра, целесообразно расширить на другие украинские города и громады.

Речь идет о комплексной системе безопасности, позволяющей оперативно реагировать на вражеские атаки, координировать работу всех экстренных и коммунальных служб и минимизировать риски для жизни людей.

Как работает Ситуационный центр

Харьков, который постоянно находится под угрозой российских обстрелов, сформировал собственную систему оперативного реагирования. Один из ключевых элементов системы безопасности – Ситуационный центр, координирующий работу городских служб после атак.

"Раньше после взрыва нам могло понадобиться до пяти минут, чтобы точно определить место попадания. Сегодня благодаря специализированной системе видеонаблюдения мы можем сделать это примерно за 30 секунд. Информация сразу поступает соответствующим службам, и они отправляются на место. Наши городские службы сегодня способны прибыть туда уже через пять-шесть минут", - рассказал Терехов.

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После получения информации к работе привлекаются спасатели, медики, полиция и коммунальные предприятия. Они производят поисково-спасательные работы, помогают пострадавшим, обеспечивают безопасность, ликвидируют аварии на сетях и расчищают проезды.

Ситуационный центр координирует эти процессы, помогает привлекать дополнительную технику и людей. Для связи между службами используются специальные радиостанции, позволяющие оперативно передавать предупреждения об угрозе повторных ударов.

Кроме того, специалисты центра круглосуточно отслеживают воздушные угрозы, чтобы службы могли получать информацию заранее и координировать свои действия.

Что предполагает система безопасности

По словам Терехова, стандарт безопасности Харькова не ограничивается работой Ситуационного центра. Он также предусматривает наличие укрытий, резервов оборудования и материалов, автономного энергопитания, подготовки специалистов и регулярного обучения.

Цель такого подхода - обеспечить готовность города к различным чрезвычайным ситуациям.

"Все, что позволяет городу не растеряться в критический момент, а действовать по заранее отработанному плану", - пояснил он.

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Городской голова отметил, что из-за географического расположения и интенсивности российских обстрелов Харьков был вынужден быстрее искать и внедрять новые решения в сфере гражданской защиты. Сегодня этот опыт может быть полезен всей стране.

"Я бы не хотел сравнивать Харьков с другими украинскими городами в категориях, кто работает лучше, а кто - хуже. Каждая громада сегодня имеет свои вызовы, свои возможности, и везде есть люди, которые делают невероятные вещи, чтобы защитить других. Но Харьков из-за своего географического положения и интенсивности обстрелов был вынужден гораздо быстрее находить новые решения. И сегодня мы имеем опыт, который действительно может быть полезен всей стране", - подчеркнул Терехов.

Почему опыт Харькова важен

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад считает, что наработанные в Харькове решения целесообразно адаптировать к потребностям других городов и громад. По его словам, эффективная гражданская защита зависит не только от скорости реагирования отдельных служб, но и предварительной подготовки, технического обеспечения и четкой координации.

"Я считаю, что мы просто обязаны использовать все, чему научились за эти годы, чтобы сохранить жизнь людей в других украинских городах и громадах. Система безопасности должна быть одинаково надежна для каждого украинца, независимо от размера населенного пункта, в котором он живет", - подчеркнул Терехов.

Изучение и применение стандарта безопасности Харькова - это возможность усилить способность украинских громад защищать людей, быстрее реагировать на угрозы и эффективнее преодолевать последствия российских атак, резюмировал он.