"Харьковские соглашения" проверят на конституционность. КСУ открыл производство

Конституционный суд Украины открыл производство по делу о конституционности скандальных "Харьковских соглашений". Которые были подписаны в 2010 году и позволяли Черноморскому флоту РФ до 2042 года базироваться в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Соответствующее решение 13 апреля приняла вторая коллегия судей Второго сената по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины.

"Субъект права на конституционное обращение утверждает, что несоответствие оспоренного Соглашения "принципам обеспечения национальной безопасности, отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания, а также несоответствие указанного соглашения статьи 17 Основного закона Украины" является основанием для признания настоящего Соглашения неконституционным", - заявили в КСУ.

Указано, что на одном из заседаний Большая палата Суда определит форму конституционного производства по этому делу. Судья-докладчик по делу - Сергей Головатый.

Напомним, что в конце 2022 года было завершено расследование в отношении госизмены бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Как установили правоохранители, именно они подготовили и имплементировали так называемые "Харьковские соглашения", что позволило РФ иметь достаточно ресурсов для оккупации Крыма в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину.

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