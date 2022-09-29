В Харьковской области обнаружили останки семьи из Азербайджана

В освобожденном Чугуевском районе Харьковской области выявили останки семьи из Азербайджана. Семья погибла в результате российских ударов, когда оккупанты пытались занять район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report .

По данным издания, обнаружены тела 45-летнего Алишира Нуруллаева, его жены и несовершеннолетнего ребенка.

В настоящее время группа азербайджанцев, проживающих в Харьковской области, организовали их захоронение. Тела семьи оставались непогребенными до деоккупации области.

Напомним, оккупанты держали в плену в Харьковской области иностранцев.

Ранее сообщалось, что украинские военные освободили более 8,5 тысячи квадратных километров Харьковской области. По данным Минобороны, ВСУ деоккупировали 388 населенных пунктов.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

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