В Харьковской области масштабный лесной пожар. Его не могут потушить из-за мин

"К сожалению, по состоянию на вчера мы имеем зафиксированный огромный пожар 0 3,5 тысячи гектаров. Это рекордные какие-то цифры. Это Харьковская область, то есть территория, приближенная к ведению боевых действий. И, к сожалению, погасить этот пожар, остановить его на сегодня почти невозможно, поскольку территории заминированы", - заявил он.

По словам министра, лесничие и работники ГСЧС ежедневно работают, чтобы этот пожар не распространялся.

"Но, к сожалению, предпринять какие-то активные меры, чтобы остановить это невозможно абсолютно. Соответственно, задача сегодня - обеспечить контроль над этой ситуацией", - заявил министр.

Стрелец добавил, что на сейчас пожары, которые происходят вблизи зоны обстрелов, военных действий или заминированы, не могут потушить, а только локализировать, чтобы не дать огню распространиться дальше. Для этого используют специальные полосы, рубки и прореживание, которые мешают огню перекинуться на соседние участки.

"Я уверен, что специалисты будут над этим работать, они знают, что делать", - заявил министр.