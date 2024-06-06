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В Харьковской области масштабный лесной пожар. Его не могут потушить из-за мин

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Харьковской области масштабный пожар, который охватил 3500 га леса. Его не могут потушить из-за мин.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"К сожалению, по состоянию на вчера мы имеем зафиксированный огромный пожар 0 3,5 тысячи гектаров. Это рекордные какие-то цифры. Это Харьковская область, то есть территория, приближенная к ведению боевых действий. И, к сожалению, погасить этот пожар, остановить его на сегодня почти невозможно, поскольку территории заминированы", - заявил он.

По словам министра, лесничие и работники ГСЧС ежедневно работают, чтобы этот пожар не распространялся.

"Но, к сожалению, предпринять какие-то активные меры, чтобы остановить это невозможно абсолютно. Соответственно, задача сегодня - обеспечить контроль над этой ситуацией", - заявил министр. 

Стрелец добавил, что на сейчас пожары, которые происходят вблизи зоны обстрелов, военных действий или заминированы, не могут потушить, а только локализировать, чтобы не дать огню распространиться дальше. Для этого используют специальные полосы, рубки и прореживание, которые мешают огню перекинуться на соседние участки.

"Я уверен, что специалисты будут над этим работать, они знают, что делать", - заявил министр. 

Ситуация в Харьковской области

10 мая российские силы предприняли новое наступление на севере Харьковской области. Им удалось захватить ряд населенных пунктов и зайти на окраины Волчанска.

Существует опасение, что оккупанты могут расширить зону боевых действий, направив наступление в сторону города Золочев. Пограничная служба Украины не исключает расширения зоны боевых действий вплоть до государственной границы с Россией.

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ХарьковПожар