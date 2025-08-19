Харьковщина становится безопаснее. Промаркировано около 40 кв. км заминированных территорий
В Харьковской области завершается международный проект по гуманитарному разминированию. За два года выявлено и отмечено более 300 опасных участков на почти 40 кв. км - рекордный показатель для региона. Также проведены сотни занятий по минной безопасности и передано оборудование украинским саперам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные гуманитарной инициативы.
Программа гуманитарного разминирования Харьковщины
В августе 2025 завершается двухлетний проект, который реализовала организация FSD (Fondation suisse de déminage) в партнерстве с JTI Foundation в Харьковской области.
Основными задачами были: операционное разминирование, маркировка загрязненных территорий и формирование устойчивой технической базы и кадрового потенциала.
Проект состоял из двух этапов:
- Развертывание команд по очистке территорий, нетехническое обследование и начальная работа с местными общинами (2023-2024);
- Системная маркировка обнаруженных опасных участков и передача их местным властям (2024-2025).
Второй этап реализовывали в партнерстве с Ассоциацией саперов Украины (АСУ), получившей оборудование и техническую поддержку для расширения своих возможностей и усиления независимой операционной деятельности.
Для укрепления технической базы АСУ получила оборудование: 4 пикапа, 8 металлодетекторов, 16 комплектов индивидуальной защиты и 4 прицепа для перевозки снаряжения.
"Участие украинских команд на всех этапах - от технической реализации до планирования - принципиальное решение. Это гарантирует долгосрочную эффективность и постепенную передачу знаний внутри страны", - подчеркнули в FSD.
Фото: разминирование Харьковщины (пресс-служба JTI Foundation)
Цель программы заключалась в усилении способности украинских организаций и специалистов самостоятельно планировать, организовывать и выполнять операции по гуманитарному разминированию, проводить просветительскую деятельность, использовать современное оборудование в соответствии с международными стандартами, а также передавать эти знания другим командам и регионам в рамках государственной системы противоминной безопасности.
Общий объем вклада JTI Foundation в проект составляет более 500 000 долларов США.
Стоит отметить, по оценкам правительства Украины, более трети территории страны могут быть потенциально загрязнены минами и взрывоопасными остатками войны.
Харьковская область - один из наиболее пораженных регионов, где системная очистка земли, маркировка опасных зон и просветительская работа среди населения критичны для обеспечения безопасности и запуска процессов восстановления.
Результаты и масштабы работы
За время действия программы FSD и JTI Foundation удалось добиться ряда важных результатов:
- в первый год работы было очищено более 854 кв. земли от взрывоопасных предметов;
- 316 опасных участков площадью 38,6 кв. км промаркированы специальными предупредительными знаками. Это одна из самых больших зафиксированных площадей гуманитарной маркировки в регионе с 2022 года.
- установлено более 5667 знаков вдоль территорий протяженностью свыше 135 км;
- 201 участок уже передан на баланс местных властей для дальнейшей очистки и использования;
- проведено 436 учебных занятий по минной безопасности, посетивших более 17 000 человек, среди них более 12 000 детей;
- организованы образовательные сессии не только в Харьковской области, но и в Киеве, Буче и Ирпене для семей, пострадавших после подрыва Каховской ГЭС.
"Обнаружение и маркировка опасных территорий оказывают непосредственное влияние на безопасность людей и возможность восстановления жизни в Харьковской области. Это первый и критически важный шаг для возвращения внутренне перемещенных лиц и восстановления инфраструктуры" - подчеркнула координатор проекта в FSD Анастасия Штонда.
Благодаря реализации программы были созданы условия для безопасного доступа к объектам инфраструктуры и сельскохозяйственных земель.
Например, после обнаружения и маркировки территории под линией электропередач стало возможным произвести очистку этой зоны, и тем самым обеспечить доступ ремонтных и обслуживающих бригад к ЛЭП. Это позволило более 48 000 жителям региона восстановить стабильный доступ к электроэнергии.
Фото: очистка территорий от взрывоопасных предметов (прессслужба JTI Foundation)
Поддержка JTI Foundation способствовала не только в текущем выполнении проекта, но и долгосрочной устойчивости системы гуманитарного разминирования в Украине.
"Именно такая модель - с прозрачными целями, четкой ролью каждой стороны и уважением к локальному контексту - позволяет масштабировать усилия и является проявлением эффективного подхода к восстановлению страны", - отметил Андрей Фита, заместитель генерального директора по корпоративным связям в JTI Украина.
Это пример стратегической филантропии JTI Foundation, которую фонд реализует по всему миру и в Украине, когда донорский вклад выходит за пределы финансирования и трансформируется в реальную институциональную способность.
Опыт проекта доказывает, что сочетание локальных знаний, международного опыта, гибкого финансирования и конструктивного взаимодействия между партнерами позволяет достигать конкретных результатов, оказывающих прямое влияние на безопасность, стабильность и возвращение к нормальной жизни десятков тысяч человек, добавили в JTI.