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"Харьковоблэнерго" пожаловалось в СНБО на профильный комитет Рады

Пятница 06 октября 2023 16:10
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"Харьковоблэнерго" пожаловалось в СНБО на профильный комитет Рады Фото: "Харьковоблэнерго" пожаловалось в СНБО на профильный комитет Рады (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Руковдство АО "Харьковоблэнерго" пожаловалось в Совет национальной безопасности и обороны на комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В компании также напомнили, что из-за вероятных сделок на закупках на сотни миллионов гривен, члены наблюдательного совета в конце августа обратились в профильный комитет ВР. Реакцией стало обращение комитета в СНБО.

"Если "Харьковоблэнерго" решили на нас пожаловаться в СНБО, тогда же мне и самому стало интересно - что же там такое происходит, если они так не хотят, чтобы кто-то слышал", - отметил председатель комитета Андрей Герус.

5 октября на комитете заслушали и. председателя предприятия Константина Логвиненко и членов наблюдательного совета. Руководитель "Харьковоблэнерго" настаивает, что акционеры просто "не знают специфику процедур закупок", а жалуются всем правоохранительным и контролирующим органам из-за корпоративного конфликта и желания навредить.

"Акционером компании становятся, чтобы заработать и капитализировать эту компанию. Скажите, он идиот, если действует наоборот в минус компании? Это вопрос риторический", - подчеркнул первый заместитель председателя комитета Алексей Кучеренко.

Следует отметить, что по результатам анализа тендерных документов уже два дела зарегистрированы в НАБУ. Также "Харьковоблэнерго" ожидает государственный аудит и вероятное привлечение иностранных представителей в наблюдательный совет.

Напомним, доля государства в "Харьковоблэнерго" составляет 69%. Чуть менее 30% с декабря 2020 принадлежит промышленно-инвестиционной группе "Смарт-Холдинг".

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