"Харьковгаз" под контролем "Нафтогаза" на 80% увеличил ВТВ

Газораспределительная компания "Харьковгаз" под контролем "Нафтогаза" значительно увеличила отборы газа на собственные нужды из газотранспортной системы (ГТС). В январе-феврале на нужды ОТВ облгаз отобрал рекордные 21 млн куб. м вместо 11 млн. куб. м годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Оператора ГТС Украины".

Так, в январе "Харьковгаз" отобрал из сетей ГТС на собственные нужды 11,8 млн. куб. м газа против 7,2 млн. куб. м годом ранее. А в феврале "потребности" компании увеличились вдвое - до 9,2 млн куб. м против 4,2 млн. куб. м в феврале 2022 года.

Такая динамика нехарактерна для Харьковской области, в которой по итогам 2022 года падение промышленного производства составило 40%.

В "Харьковгазе" и управляющей компании "Газсети" отказались комментировать перерасходы.

Увеличение ВТВ в такой прогрессии - явление ненормальное и нужно разбираться, почему они возникли, говорит один из бывших менеджеров Оператора ГТС, знакомый с тем, как используют технический газ облгазы.

Как известно, АО "Харьковгаз" перешло от управления группы "Нафтогаз" в январе текущего года.

Ранее объемы газа, заложенные на производственно-технологические затраты, выросли у другого оператора – ООО "Газораспределительные сети Украины", входящего в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и управляющего сетями в Кировоградской области.

Согласно данным НКРЭКУ, после перехода сетей под управление новой компании объем ВТВ компании вырос с 24,2 млн куб. м до 26,4 млн. куб. м.