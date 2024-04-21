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В Харьков привезут газотурбинные электростанции, чтобы улучшить ситуацию со светом, - ОВА

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВО (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове в ближайшее время привезут газотурбинные электростанции. Они должны помочь улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram-канале.

Синегубов рассказал о визите в Харьков делегации послов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителей ООН. Они осмотрели энергетическую инфраструктуру Харькова, повредившую россияне, а также обсудили подготовку к следующей зиме и наработку на ближайшее время.

"Ожидаем, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии", - сказал Синегубов после встречи с послами.

Он подчеркнул, что не менее важна четкая позиция европейских стран и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против РФ.

Ситуация со светом в Харькове

Весной россияне активизировали удары по энергетической инфраструктуре Харькова. Оккупанты разрушили городскую ТЭЦ-5, а также Змиевскую ТЭС в Харьковской области. В настоящее время в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением, в частности, работают графики отключения света.

Как заявлял ранее глава ОВА, в Харькове есть недостаток мощностей, однако угрозы для масштабного отключения света в городе пока нет.

"О блекаутах пока не говорим. Действуют плановые отключения света", - заявлял Синегубов.

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Харьков